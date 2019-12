Opioïdes : l’année des tribunaux

Et si elle a longtemps été niée, c’est en partie parce que le fabricant lui-même a longtemps dissimulé l’information — ce qui est au coeur des poursuites.

En 2007, Purdue Pharma avait plaidé coupable aux accusations fédérales d’avoir sous-estimé les risques de dépendance, et payé 600 millions $ en pénalités.

Plus de bien que de mal?

Les documents déposés cette année devant un tribunal du Massachusetts révèlent toutefois à quel point elle avait ensuite travaillé à continuer de vendre l’idée que l’OxyContin, son produit-vedette, faisait «beaucoup plus de bien que de mal».

La firme de consultants McKinsey est également citée pour avoir contribué, entre 2009 et 2014, à façonner le message positif sur l’OxyContin et à gommer les préoccupations sur les dépendances et les surdoses — par exemple, en insistant auprès des médecins sur la «liberté» et la «tranquillité d’esprit» que procurent les opioïdes.