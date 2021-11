La crise des opioïdes perdure, la volonté de la vaincre aussi

Covid et opioïdes

«Au niveau de la santé mentale, une grosse partie de ces personnes [itinérantes] sont concernées», explique Louise Chaynes.

Elle voit «la crise de la covid d’un côté, qui demande plus l’attention des pouvoirs publics. Et la crise des opioïdes de l’autre, qui est moins prise en compte. Car cela touche une population qui est beaucoup plus marginalisée.»

Au sein de La Boussole, toute l’équipe est formée pour administrer la naloxone.

L’organisme, situé dans le quartier de Downtown Eastside, est l’un des plus pauvres de Vancouver et il est touché de plein fouet par cette crise des surdoses, «notamment parce que la Ville a appliqué une politique décriminalisation de la possession simple de drogues incluant les opioïdes», illustre Louise Chaynes.

«Il y a eu des décisions où les personnes pouvaient consommer de manière plus ouverte, ce qui permettait de les protéger en cas de surdose. Toute personne dans la rue, dans ce quartier, pourrait intervenir en cas de surdose», ajoute la directrice.