Un code de conduite municipal, et vite, demande l’AMO au gouvernement Ford

Quand le gouvernement Ford respectera-t-il son engagement envers un nouveau code de conduite municipal? C’est la question qui avait engendré le plus d’applaudissements, lors du congrès de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO) l’an dernier… Mais la réponse se fait toujours attendre.

Le 125e congrès annuel de l’AMO a débuté dimanche, et déjà, plusieurs demandes ont été formulées auprès de la province.

Gouvernement de proximité

«Les municipalités sont l’ordre de gouvernement le plus responsable, le plus transparent et le plus fiable. Une nouvelle législation provinciale soutenant les codes de conduite municipaux peut nous aider à le rester», a déclaré le président de l’AMO, Colin Best, dans un discours prononcé lundi matin.

Cette rencontre annuelle entre les élus et les fonctionnaires des conseils municipaux et du gouvernement ontarien leur permet d’échanger sur leurs priorités les plus urgentes.

Comportements inappropriés

Lors du congrès de l’Association des municipalités rurales de l’Ontario (ROMA), en janvier, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, avait promis de travailler sur une législation pour encadrer les inconduites au sein des conseils municipaux de la province.