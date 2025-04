Vols de véhicules: la police pourra saisir des dispositifs électroniques

Une équipe d’intervention spécialisée dans les vols de voitures se concentre sur les points chauds que sont Toronto, Brampton, Newmarket, Durham, Ottawa, London et Windsor.

L’équipe fournit des conseils juridiques et un soutien en matière de poursuites aux services de police afin de démanteler les réseaux organisés de vols de voitures et de cambriolages. En un an, elle a déjà travaillé sur une vingtaine d’enquêtes impliquant plus de 1700 véhicules volés ou ciblés.

Une nouvelle infraction provinciale a d’ailleurs été instaurée pour les cas de fraude liés au numéro d’identification de véhicule lors d’une demande de permis de conduire.

Nishan Duraiappah, le chef de la police régionale de Peel, indique que, «rien qu’en 2025, nous avons récupéré près de la moitié des véhicules volés, nous avons porté des centaines d’accusations, et nous avons constaté une réduction de 45% des vols de voitures par rapport à la même période l’année dernière.»

Répression plus sévère

Le gouvernement vient également de proposer des changements qui «amélioreront la sécurité publique grâce à une répression plus sévère de la criminalité et à l’emprisonnement des délinquants violents et récidivistes».