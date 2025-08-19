L’Ontario prêtera de l’argent aux entreprises touchées par les tarifs

tarifs, Les premiers ministres Doug Ford (Ontario) et Mark Carney (Canada).
Les premiers ministres Doug Ford (Ontario) et Mark Carney (Canada) en mars.
Publié 19/08/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le gouvernement Ford a lancé son programme d’urgence d’un milliard $ pour aider les entreprises des secteurs qui souffrent en raison des tarifs américains et de la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada.

Les ministres des Finances Peter Bethlenfalvy et du Développement économique Vic Fedeli ont officiellement lancé la première étape de la réponse du gouvernement ontarien face aux droits de douane sur l’acier, l’aluminium et les automobiles imposés par le président américain Donald Trump.

Le milliard $ annoncé mercredi fait partie des «mesures sérieuses» promises par le gouvernement Ford lors des élections anticipées de février – un plan qui a été confirmé le 15 mai dernier.

Filet de sécurité d’urgence

Ce jour-là, le ministre Bethlenfalvy déposait le budget annuel de la province, et il disait que le compte «Protéger l’Ontario» serait un fonds qui «pourrait» atteindre cinq milliards $, et qu’il comprendrait jusqu’à un milliard $ en liquidités réservé aux entreprises et aux travailleurs «confrontés à d’importantes perturbations liées aux tarifs douaniers».

On disait de ce plan qu’il serait un «filet de sécurité d’urgence pour les entreprises ontariennes qui ont épuisé leurs fonds disponibles».

Une entreprise confrontée à des difficultés liées aux droits de douane et qui a du mal à payer les salaires, son loyer et sa facture d’électricité, par exemple, pourrait donc obtenir un prêt allant de 250 000 $ à 40 millions $.

Le programme dévoilé mercredi «contribuera à maintenir les emplois pour les travailleurs des secteurs durement touchés par les tarifs, tout en bâtissant une économie ontarienne plus résiliente et autonome à long terme», a indiqué le ministre Bethlenfalvy.

Pas encore opérationnel

N’empêche, le programme annoncé n’est pas encore opérationnel.

Peter Bethlenfalvy a néanmoins déclaré qu’il faudrait «des jours et des semaines» plutôt que des mois avant qu’il ne soit accessible aux entreprises.

Le gouvernement a lancé un site Web pour permettre aux entreprises de vérifier leur admissibilité et de prendre rendez-vous pour une consultation.

Tierce partie

Le gouvernement Ford prévoit retenir un agent financier tiers «pour traiter efficacement les demandes ayant passé la sélection initiale».

Les entreprises «feront l’objet d’une évaluation rigoureuse et d’un processus de diligence raisonnable afin de déterminer leur admissibilité et garantir que les deniers publics sont utilisés de façon responsable», assure la province.

Le budget provincial indiquait que le compte «Protéger l’Ontario» serait conçu pour fonctionner de concert avec les mesures tarifaires mises en place par le gouvernement fédéral.

Ainsi, les entreprises qui souhaitent obtenir un prêt de l’Ontario devront avoir épuisé toutes les autres mesures fiscales qu’Ottawa et la province ont mis à leur disposition.

Les détails concernant les 4 milliards $ restants du compte «Protéger l’Ontario» n’ont pas encore été annoncés.

Les entreprises indépendantes inquiètes

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) s’est dite «préoccupée» par l’annonce du gouvernement Ford.

«Bien que ce programme puisse aider de nombreuses grandes entreprises, des critères tels qu’un chiffre d’affaires annuel d’au moins 2 millions $, un prêt minimum de 250 000 $ et l’obligation d’explorer au préalable toutes les options fédérales excluront la plupart de nos membres de ces secteurs», a indiqué la FCEI dans une déclaration envoyée aux médias en après-midi.

La FCEI compte 39 000 membres au sein de la province.

La vice-présidente des affaires législatives de l’organisme, Angela Drennan, et la directrice des affaires provinciales, Julie Kwiecinski, ont indiqué qu’elles souhaitent «collaborer avec le gouvernement pour déterminer comment les 4 milliards $ restants du compte ‘Protéger l’Ontario’ pourront être utilisés pour aider les petites entreprises des secteurs de l’acier, de l’aluminium, de l’automobile et d’autres secteurs».

