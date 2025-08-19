L’Ontario prêtera de l’argent aux entreprises touchées par les tarifs

Le gouvernement Ford a lancé son programme d’urgence d’un milliard $ pour aider les entreprises des secteurs qui souffrent en raison des tarifs américains et de la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada.

Les ministres des Finances Peter Bethlenfalvy et du Développement économique Vic Fedeli ont officiellement lancé la première étape de la réponse du gouvernement ontarien face aux droits de douane sur l’acier, l’aluminium et les automobiles imposés par le président américain Donald Trump.

Le milliard $ annoncé mercredi fait partie des «mesures sérieuses» promises par le gouvernement Ford lors des élections anticipées de février – un plan qui a été confirmé le 15 mai dernier.

Filet de sécurité d’urgence

Ce jour-là, le ministre Bethlenfalvy déposait le budget annuel de la province, et il disait que le compte «Protéger l’Ontario» serait un fonds qui «pourrait» atteindre cinq milliards $, et qu’il comprendrait jusqu’à un milliard $ en liquidités réservé aux entreprises et aux travailleurs «confrontés à d’importantes perturbations liées aux tarifs douaniers».

On disait de ce plan qu’il serait un «filet de sécurité d’urgence pour les entreprises ontariennes qui ont épuisé leurs fonds disponibles».