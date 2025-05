Les marchés de la francophonie internationale dans le viseur du nouveau DG de la FGA

Comment envisagez-vous pousser la Fédération à aller plus loin, maintenant que la réduction des barrières tarifaires entre provinces est à l’ordre du jour?

Le forum d’aujourd’hui est déjà une façon de promouvoir l’importance de l’économie francophone et de sa valeur ajoutée. Mais c’est aussi une façon de mettre en valeur la FGA et ce qu’elle peut faire, puisque ça rassemble beaucoup d’entrepreneurs.

La FGA a été créée pour construire un réseau, promouvoir l’économie francophone, mais aussi amener tous les entrepreneurs francophones ensemble. Il y avait vraiment ce besoin là, au départ, à savoir de créer des opportunités pour ces entrepreneurs, pour l’entreprenariat francophone en Ontario, mais aussi au-delà de nos frontières.

Alors, il faut continuer justement à faire ce qu’on a déjà commencé à faire, à avoir des projets porteurs, à faire partie d’une mission économique comme on l’a fait l’année dernière, à faire ses forums et à rassembler les entrepreneurs.

Et puis, notre président, Dominic Mailloux, est aussi président de l’Alliance de la francophonie économique canadienne (AFEC), qui est une alliance nationale qui regroupe les autres provinces. Et donc ça, ça fait partie aussi de notre travail, c’est-à-dire de pousser ce réseautage au niveau national et international.

La Belgique est à l’honneur du 3e Forum franco-ontarien des affaires. Quelles sont, justement, vos ambitions à l’échelle internationale?

C’est opportun d’essayer de trouver des partenariats autres, en dehors de nos frontières. L’un des buts de la FGA, c’est justement de montrer toutes les opportunités qui s’ouvrent à nous et à quel point le français est un avantage économique.