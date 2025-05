3e Forum franco-ontarien des affaires: «des arguments auprès des décideurs»

Le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Fabien Hébert, a fait part au Voyageur de ses impressions quant à sa première participation à la 3e édition du Forum franco-ontarien des affaires organisé le 15 mai à Sudbury.

En plus d’y voir un dynamisme et des opportunités, il est convaincu qu’un tel rendez-vous constitué autour de l’entrepreneuriat francophone, donnera des arguments à son organisme, dont la mission est, entre autres, d’aller plaider auprès des gouvernants et des bailleurs de fonds l’intérêt d’appuyer et d’investir davantage dans la communauté franco-ontarienne.

C’est la première fois que vous participez au Forum franco-ontarien des affaires. Quelle est votre première impression?

Fabien Hébert: C’est la première fois, en effet. J’ai participé à des évènements économiques, mais là, je crois que ce rendez-vous met vraiment en avant les valeurs ajoutées de la communauté francophone et c’est fantastique.

On a entendu tantôt parler de la contribution des entreprises francophones au PIB de l’Ontario: 80 milliards $. Puis que 10% des PME sont francophones, malgré qu’il y a seulement 5% de la population qui est franco-ontarienne. Je pense donc que c’est là des statistiques et des faits qui sont impressionnants et intéressants pour la communauté.

La communauté francophone de l’Ontario peut donc se targuer d’être une communauté de leaders? Qu’est ce que ce Forum peut ajouter à la dynamique?

Absolument, oui. Une communauté de leaders et d’entrepreneurs. Ce Forum est une opportunité de réseautage fantastique, pour apprendre à se connaître. On a aussi des représentants des gouvernements et de plein d’agences.

Au niveau des messages qui sont livrés, ce sont d’excellents témoignages de réussites et d’opportunités. Une telle rencontre permet d’ouvrir les yeux à des membres de la communauté qui ne réalisent pas l’impact de la contribution de la langue du français en Ontario.