Du beau monde au lever du drapeau de la Francophonie internationale à Toronto

Et Edith Dumont de rappeler: « N’oublions pas que nous avons la responsabilité personnelle et collective de faire vivre le français en lui donnant une place de choix dans nos rencontres, nos discussions et nos projets au Canada et à l’international. »

Toronto pourrait rejoindre l’AFMO

Si les discours officiels se suivaient et se ressemblaient, la nouveauté, elle, est venue du côté de la conseillère municipale et présidente du Comité consultatif francophone de la Ville de Toronto, Alejandra Bravo: «Le comité consultatif a fait une recommandation à la Ville pour rejoindre l’Association française des municipalités de l’Ontario, et j’ai la certitude qu’elle va être acceptée par le Conseil municipal», anticipe-t-elle.

Cette prophétie aux allures de certitude n’a pas manqué de déclencher un tonnerre d’applaudissements à travers l’assistance.

Message à la nouvelle génération

L’avenir, justement, était également présent. Ce n’était pas pour échapper à Marianna Simeone, cheffe du bureau du Québec à Toronto.

«J’aimerais m’adresser aux jeunes élèves des écoles francophones représentés ici par des élèves conseillers. La langue française est un outil puissant qui vous expose à une multitude de cultures et d’expériences à travers le pays et au-delà. Elle vous ouvre les portes d’un monde riche en opportunités, en rencontres et en découvertes», affirme-t-elle.