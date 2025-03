Concerts, conférences et convivialité pendant la Semaine de la francophonie de Toronto

Mardi 25 mars

À 11h30: Conférence-déjeuner du Club canadien de Toronto: La Francophonie dans un monde global, avec Patrick Van Gheel, ambassadeur de Belgique, Gorgui Ciss, ambassadeur du Sénégal, Weibert Arthus, ambassadeur d’Haïti, et Zahra Kamil Ali, représentante de l’OIF pour les Amériques. Au restaurant Malaparte du TIFF, 350 rue King Ouest.

De 12h à 13h: Atelier en ligne et en personne sur le créole mauricien et le nouchi de Côte d’Ivoire, avec la doctorante Nadja Curumthaully, originaire de l’Île Maurice, et l’étudiant ivoirien Marc Emmanuel Kacou. Au pavillon York de Glendon, Salle YH A301.

Mercredi 26 mars

À 20h: Concert de Jeanne Côté, gagnante de la 27e édition des Francouvertes, à l’Alliance française de Toronto. On promet «un univers folk-pop enraciné au piano, où voix et textes sont mis en valeur» grâce à des influences «allant de Marie-Jo Thério à Kate Bush en passant par sa grand-mère»…

Jeudi 27 mars

À 20h: Concert du groupe musique trad québécois Le Vent du Nord, au théâtre Paradise du 1006 rue Bloor Ouest. C’est le 20e anniversaire du groupe Le Vent du Nord: plus de 2000 concerts sur quatre continents et un 11e album, 20 printemps, pour les cinq chanteurs et multi-instrumentistes! Billetterie: Francophonie en fête.

Vendredi 28 mars

De 12h à 18h: Première Foire de l’emploi étudiant de l’Université de l’Ontario français, au 9 rue Lower Jarvis. C’est l’occasion pour les employeurs de rencontrer de jeunes formés en communication, marketing, gestion des médias sociaux, urbanisme, gestion du personnel, politiques publiques, gestion d’organismes communautaires, etc.