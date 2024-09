Deux soirées pop-rock franco au Paradise

Le festival musical torontois Francophonie en Fête est de retour au théâtre Paradise de la rue Bloor Ouest avec deux spectacles pop-rock: celui de LGS (Le Groupe Swing) le jeudi 26 septembre à 19h, et celui de Nicola Ciccone le samedi 28 septembre à 20h.

LGS

Le duo électro-pop-rock LGS roule sa bosse depuis 25 ans sur toutes les scènes de l’Ontario français, au Québec et en Europe. Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet, musiciens rock-trad à l’origine, s’associent régulièrement à d’autres réalisateurs, artistes, DJs et danseurs pour offrir une «musique de party» inimitable.

Les écoles franco-ontariennes, dont ils remplissent toujours les auditoriums, leur ont servi de tremplins vers la renommée nationale. LGS accumule les nominations et les prix aux galas de l’ADISQ, des JUNO et Trille Or.

Leur boîte de production, LaFab Musique, a lancé et gère la carrière de plusieurs artistes de l’Ontario français. C’est aussi grâce à Michel Bénac, membre du conseil d’administration de CMAOntario, que le gala annuel de la musique country a maintenant une catégorie francophone.

Noémi

En première partie de LGS, plusieurs découvriront Noémi & Le Friendless Crew. Le groupe torontois, mené par Noémi Madeleine et Billy Boulet, a fait quelques apparitions dans des festivals des environs depuis deux ou trois ans, dont dans le Bentway le 15 septembre dans le cadre du volet extérieur de Francophonie en Fête.