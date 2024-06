Un EP de LGS pour marquer ses 25 ans de carrière

LGS avait annoncé sa retraite en 2018… juste avant de ressentir l’onde de choc de On perd la tête au début de 2019. «Des fois, on dit qu’on fait quelque chose et l’Univers nous dit le contraire», raconte Michel Bénac.

«On venait d’annoncer qu’on prenait notre retraite après 20 ans… et soudainement on a le plus gros succès en carrière: numéro 1 sur les palmarès pendant 14 semaines. On s’est dit qu’il était peut-être trop tôt pour partir.»

C’est à la faveur de ce retournement que le groupe Swing de musique trad est devenu LGS résolument pop.

Du guts

All I Want C être avec toi, est réalisé par le Britannique Sam Butler (alias Malarkey), connu pour son travail avec Ed Sheeran, et avec qui LGS a collaboré en 2021 pour Pyromane.

On en trouve deux versions: «propre» et «explicite»… parce que LGS n’a jamais cessé de tourner dans les écoles secondaires et les festivals jeunesse. «Je ne sais plus laquelle des deux versions a été écrite en premier», prétend Michel Bénac.