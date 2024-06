L’auditorium des écoles secondaires Saint-Frère-André et Toronto Ouest sera rénové

«À terme, les élèves et la communauté auront accès à un espace moderne pour faire vivre et rayonner les arts et les cultures francophones», de dire Geneviève Oger (Viamonde). «Notre nouvel amphithéâtre deviendra un véritable lieu de création en mesure d’accueillir et de présenter des performances de grande qualité.»

