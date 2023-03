La Compagnie créole compte bien faire danser Toronto

Groupe de variété issu des Antilles françaises et de la Guyane, la Compagnie Créole fait danser toutes les générations depuis les années 80. Pour clôturer le Mois de la francophonie et accueillir le printemps, le festival Francophonie en Fête a invité le groupe à ramener le soleil et les sourires sur la scène de l’auditorium des écoles siamoises Toronto Ouest et Saint-Frère-André, dans le quartier Lansdowne et College, le 28 mars.

Pendant 90 minutes, le quatuor enchaînera ses plus grands succès, de C’est bon pour le moral, à Vive le Douanier Rousseau!, en passant par Le Bal masqué, ou encore Ça fait rire les oiseaux.

Un groupe qui traverse les décennies

Formé en 1976, le groupe connaît rapidement le succès populaire. Leur bonne humeur est rapidement contagieuse, ce qui est sans doute lié à la bonne entente affichée de l’ensemble.

À leur commencement, ils sont cinq. José Séboué, chanteur et guitariste, est originaire de Guyane. Il est entouré par les deux Martiniquais Clémence Bringtown et Julien Tarquin, mais aussi des Guadeloupéens Guy Bévert et Arthur Apatout.