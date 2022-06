Francophonie en Fête présentera Luc de la Rochelière en septembre

Les billets pour ces deux spectacles seront en vente sur le site web de Francophonie en Fête à partir du début août.

Francophonie en Fête compte aussi présenter au moins un spectacle dans sa série Bonjour Printemps! à la fin mars 2023 pendant la Semaine de la francophonie de Toronto. Cette année, on a fait venir Pierre Lapointe le 26 janvier, Natasha Kanapé Fontaine le 19 mars et Diane Tell le 26 mars.

L’AGA, à laquelle ont participé une dizaine de personnes, a été menée rondement. Deux personnes s’ajouteront bientôt au conseil d’administration actuellement présidé par l’ingénieur multimédia Lawrence St-Onge.

L’organisme culturel torontois fonctionne avec un budget annuel d’environ 180 000 $. Ses deux plus gros bailleurs de fonds sont le gouvernement de l’Ontario et celui du Canada. Il travaille aussi avec des partenaires comme les collèges Boréal et La Cité, les médias L’Express et CHOQ-FM, Batuki Musik Society, Asset Digital Communications, ainsi que le brasseur Molson.