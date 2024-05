Excalibur en comédie musicale à l’école Saint-Frère André

«C’est très symbolique aussi pour lui car cette année, c’est le 25e anniversaire de son album. Donc notre production scolaire est un clin d’œil à son travail. C’est une œuvre qui a eu un certain succès en France, Alan Simon voulait en faire un opéra rock. Il a tout de suite accepté pour que l’on travaille avec son album afin qu’il se transmette à la prochaine génération.»

Ayant eu accès aux partitions originales, l’équipe du PSAT a réécrit les morceaux en adaptant le style, en recherchant avec les musiciens quel effet produire: plus rock, plus celtique, plus médiéval…

Grosse logistique

Cette production scolaire est l’aboutissement d’un travail logistique d’envergure. Tout a été pensé dans les moindre détails et avec cœur, de la mise en scène aux performances théâtrales et musicales.

«À l’issue d’un projet d’échange avec la France, un lycée nous a fabriqué des épées. Nous avons aussi recréé des tapisseries médiévales avec des morceaux de tissu. Le but était vraiment de mobiliser sa créativité pour immerger le public dans un univers que nous avons imaginé», affirme Noémi Parenteau-Comfort

L’esthétique du spectacle a été travaillée non seulement avec l’équipe enseignante du PSAT, mais aussi avec des artistes extérieurs de Toronto.