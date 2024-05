30 ans de Voix du coeur!

Dirigé par Manon Côté et accompagné au piano par Alona Mylanych, le groupe a su, au fil des ans, se tailler une place importante au sein de la francophonie torontoise.

Deux représentations sont prévues le samedi 8 juin, à 15h et 20h. Les billets sont disponibles en ligne sur Ticketmaster: 27$ pour les adultes, 18$ pour les jeunes de 7 à 18 ans, 4$ pour les 6 ans et moins, plus frais de service. Ou par téléphone au 416 366-7723 ou 1 800 708-6754.