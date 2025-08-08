Appui au bois d’oeuvre et projets énergétiques

Cette semaine en politique fédérale: le gouvernement vole au secours du bois d’œuvre, et Pierre Poilievre annonce une nouvelle loi sur les projets énergétiques.

De passage à Kelowna, en Colombie-Britannique, le 4 juillet, le premier ministre Mark Carney a annoncé plus de 1,2 milliard $ en aide pour le secteur du bois d’œuvre canadien.

Cette annonce intervient après une hausse des tarifs douaniers de base de 25% à 35% pour les produits non conformes à l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Le bois ne fait pas partie de cet accord et était déjà soumis à des droits antidumping de 20,56% depuis juin.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, et la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, étaient au Mexique cette semaine, dans l’espoir d’un rapprochement avec la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, comme partenaire commercial, dans le contexte des tarifs appliqués par l’administration de Donald Trump.

Un secteur-clé : Les États-Unis accusent depuis longtemps le Canada de trop subventionner ses producteurs de bois. Depuis la fin de leur dernier accord commercial sur le bois en 2015, des droits de douane américains pèsent sur le secteur canadien. Le Canada a régulièrement contesté ces surtaxes avec succès devant les cours commerciales.