Appui au bois d’oeuvre et projets énergétiques

Cette semaine en politique fédérale

bois d'oeuvre, politique
Le protectionnisme canadien de son secteur du bois d'oeuvre est dans la mire des Américains. Photo: Mark Carney sur X
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 08/08/2025 par Inès Lombardo et Julien Cayouette

Cette semaine en politique fédérale: le gouvernement vole au secours du bois d’œuvre, et Pierre Poilievre annonce une nouvelle loi sur les projets énergétiques.

De passage à Kelowna, en Colombie-Britannique, le 4 juillet, le premier ministre Mark Carney a annoncé plus de 1,2 milliard $ en aide pour le secteur du bois d’œuvre canadien.

Cette annonce intervient après une hausse des tarifs douaniers de base de 25% à 35% pour les produits non conformes à l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Le bois ne fait pas partie de cet accord et était déjà soumis à des droits antidumping de 20,56% depuis juin.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, et la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, étaient au Mexique cette semaine, dans l’espoir d’un rapprochement avec la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, comme partenaire commercial, dans le contexte des tarifs appliqués par l’administration de Donald Trump.

politique
La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a reçu nos ministres François-Philippe Champagne (Finances) et Anita Anand (Affaires étrangères). Photo: François-Philippe Champagne sur X

Un secteur-clé : Les États-Unis accusent depuis longtemps le Canada de trop subventionner ses producteurs de bois. Depuis la fin de leur dernier accord commercial sur le bois en 2015, des droits de douane américains pèsent sur le secteur canadien. Le Canada a régulièrement contesté ces surtaxes avec succès devant les cours commerciales.

Publicité

«Le Canada ne vend pas de bois au rabais aux États-Unis. […] Le Canada est un fournisseur vital pour notre voisin du Sud. Nous représentons un quart de leur marché et nous aidons à garder le prix de la construction de maison bas tout en améliorant leur qualité», a défendu le premier ministre en conférence de presse.

Trois tranches : 700 millions $ serviront à fournir des garanties de prêts pour soutenir des projets de restructuration des activités. Un autre 500 millions $ servira à financer la diversification et la transformation à valeur ajoutée, incluant pour les entreprises autochtones. Finalement, 50 millions $ est réservé au perfectionnement et au recyclage des compétences des travailleurs de l’industrie.

Privilégier le Canada : Les entreprises qui signeront des contrats avec le gouvernement fédéral devront s’approvisionner en bois canadien pour les projets de construction.

Une nouvelle campagne de promotion pour accroître la place du bois canadien dans les régions où la demande est grande pour la construction de logement sera également lancée.

bois d'oeuvre, politique
Le premier ministre Mark Carney avec des travailleurs du bois à Kelowna. Photo: Mark Carney sur X

Une «Loi sur la souveraineté du Canada»

En pleine campagne en Alberta pour récupérer un siège au Parlement, Pierre Poilievre a annoncé le 7 juillet, en conférence de presse, que les conservateurs déposeront un projet de loi à l’automne pour faire adopter la «Loi sur la souveraineté du Canada».

Publicité

Cette mesure a pour but principal de faciliter l’autorisation de plusieurs projets de productions énergétiques.

«Nous accueillons des amendements», a-t-il offert aux autres partis fédéraux.

Énergie Est, oléoduc, pipeline
Un pipeline sans la région de Canmore en Alberta. Photo: iStock.com/Marc-Bruxelle

Son plan : Le chef conservateur a répété qu’il voulait abroger certaines lois libérales, comme le projet de loi C-69 (relatif aux normes environnementales), la taxe carbone industrielle, les quotas sur le pétrole et le gaz ou encore l’interdiction des plastiques.

Appel à l’action : Poilievre a mis le gouvernement fédéral au défi de permettre la construction de deux oléoducs, d’une autoroute vers le Cercle de feu dans le Nord de l’Ontario, et un projet de gaz naturel liquéfié, le tout avant d’ici le 14 mars, date «d’anniversaire» de l’accession de Mark Carney au poste de premier ministre.

«Notre économie est faible et trop dépendante des Américains. […] Le Canada n’a ni entente ni échéancier pour conclure une [entente]», a fustigé Pierre Poilievre.

Publicité
politique, Pierre Poilievre
Pierre Poilievre. Photo: Julien Cayouette, Francopresse

Début du vote par anticipation dans la circonscription de Poilievre

Le vote par anticipation se termine le 11 août pour l’élection partielle de Battle River–Crowfoot, en Alberta, le 18 août, où se présentent Pierre Poilievre et plus de 200 autres candidats.

Le comité du bulletin de vote le plus long est à l’origine de ces candidatures nombreuses, dans le but d’attirer l’intention sur une réforme du système électoral.

Le chef conservateur a perdu son siège dans la circonscription de Nepean, en banlieue d’Ottawa le 28 avril lors de l’élection fédérale. Il représentait cette circonscription depuis 20 ans.

politique
Le premier ministre Mark Carney avec des chefs métis. Photo: Mark Carney sur X

Mark Carney tente de rassurer les Métis

La Loi sur les grands projets d’infrastructure (anciennement projet de loi C-5) créera des centaines de milliers d’emplois pour les travailleurs qualifiés et les Autochtones seront consultés, a affirmé le premier ministre en conférence de presse le 7 août, lors du Sommet des Métis sur les grands projets à la Société géographique royale du Canada, à Ottawa.

Mark Carney avait, pour l’occasion, invité plusieurs chefs métis. David Chartrand, président de la Fédération métisse du Manitoba, a toutefois refusé de se présenter, en raison de tensions avec la Nation métisse de l’Ontario.

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur