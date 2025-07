Commerce interprovincial: Québec ne signera pas de protocole d’entente

«J’ai la même intention que Doug, soit que les produits puissent circuler à la grandeur du Canada. On perd en partie accès au marché américain, donc c’est une très bonne idée que chaque province ait accès à chaque province et territoire. C’est juste la façon de faire qui diffère», a-t-il indiqué.

Patchwork

«On n’a jamais eu un aussi bon momentum pour faciliter le commerce intérieur», affirme le vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), Jasmin Guénette.

Or, même si elle se réjouit des progrès réalisés jusqu’ici, la FCEI prévient que si tous les gouvernements provinciaux et territoriaux favorisent une approche différente pour adopter la reconnaissance mutuelle, ça pourrait créer de la confusion auprès des entreprises qui souhaitent participer au commerce intérieur.

«On parle ici de la question du fromage suisse. On se retrouve dans une situation où beaucoup de juridictions ont beaucoup d’ententes, en plus des projets de loi, et ça nous inquiète, parce que ça crée un patchwork», note Jasmin Guénette.

N’empêche, «le Québec doit s’assurer de ne pas passer à côté d’opportunités qui pourraient aider l’économie du Québec et l’économie du Canada», ajoute-t-il.