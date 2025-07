Premières Nations et grands projets… sur fond de guerre commerciale

Contrats mal gérés

Le Bureau de l’ombud de l’approvisionnement (BOA) a sonné l’alarme, le 14 juillet, à propos de problèmes récurrents dans l’administration de contrats fédéraux.

Dans son étude, Alexander Jeglic parle de mauvaise planification et de mauvaises définitions de la portée des projets de construction, de clauses contractuelles vagues et des mécanismes de règlement des différends complexes et dispendieux.

Ce que ça coûte: Ces problèmes entraînent des dépassements de coûts et des retards. Ils affectent aussi l’équité, l’efficacité et le rapport qualité-prix des projets fédéraux.

L’ombud indique que son bureau «a été témoin du nombre croissant de plaintes des fournisseurs concernant l’administration des contrats de construction». Il encourage l’utilisation de services hors cour pour régler les différends plus efficacement et sans bloquer les projets.