Francophonie économique: «Enfin, on semble vouloir être à l’offensive»

À ses yeux, la crise actuelle avec les États-Unis représente le «moment où jamais» pour améliorer le commerce à l’intérieur du pays.

Yan Plante affirme que le gouvernement fédéral a «fait tomber une cinquantaine de barrières» en adoptant le projet de loi C-5, juste avant le relâche estivale du Parlement, fin juin.

Ce projet de loi comporte deux volets. Le premier élimine une cinquantaine de barrières commerciales entre les provinces et territoires. Le second, plus controversé, vise à permettre la réalisation de grands projets qualifiés «d’intérêt national» par le gouvernement de Mark Carney, mais mal accueillis par plusieurs communautés autochtones et des groupes écologistes.

Provinces et territoires: le «nœud de l’enjeu»

«Mais le nœud de l’enjeu du commerce interprovincial au Canada, ce n’est pas le fédéral, ce sont les provinces entre elles, qui exercent un protectionnisme», avance Yan Plante.

Il cite par exemple les règles de limite de poids par camion ou les heures de circulation de certains poids lourds, susceptibles de varier d’une province à une autre. «Il y a toutes sortes de dédoublements qui freinent le commerce canadien.»