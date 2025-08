Le Canada va reconnaître un État de la Palestine… démilitarisé

Le gouvernement fédéral réduit aussi de 50% les tarifs pour les passagers et les véhicules de promenade sur les deux trajets de traversier à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’un gel des prix pour le transport commercial.

Combien ça coûte?: Cette mesure va coûter 100 millions $ au Canada, a affirmé Mark Carney, qui a assuré que cet argent sera réinjecté dans l’économie canadienne, dans les «petites entreprises», en compensation des réductions.

Grève chez Air Canada?

Depuis lundi et jusqu’au 5 août, les quelque 10 000 agents de bord d’Air Canada et d’Air Canada Rouge tiennent un vote de grève. Après des semaines de négociation, aucune d’entente n’a été conclue entre le transporteur et le Syndicat canadien de la fonction publique. Ce dernier recommande à ses membres de voter en faveur de la grève et organise des séances d’information virtuelles.

Pourquoi? Les revendications portent sur la rémunération, les indemnités, le travail non payé, le régime de retraite et le repos en escale.

Le salaire mensuel de départ d’un agent de bord est de 1 951,30 $, un montant jugé insuffisant par le syndicat.