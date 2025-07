Fête d’un Canada «uni» sur la Colline parlementaire

Cette semaine en politique fédérale: fête du Canada; rencontre des ministres provinciaux et territoriaux de la francophonie; reprise des négociations avec les États-Unis.

Fête du Canada et négociations avec Trump

Le 1er juillet était jour de célébration partout au pays, mais teinté de tensions, puisque l’avant-veille, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé mettre fin à toutes les négociations avec le Canada, en raison de la taxe sur les services numériques, qui touchent les grandes entreprises américaines des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon) depuis 2023.

La taxe sur les services numériques (TSN) a été adoptée en 2024 sous Justin Trudeau et vise à hauteur de 3% les revenus numériques que les géants du Web comme Google ou Amazon génèrent au Canada.

Plus précisément, ces entreprises sont taxées sur la vente de publicité ciblée, basée sur les données personnelles, la collecte et l’exploitation des données d’utilisation des Canadiens et des Canadiennes

Les entreprises étrangères, surtout américaines, y sont soumises, mais la TSN cible aussi des entreprises canadiennes qui engrangent plus de 20 millions de dollars de revenus annuels.