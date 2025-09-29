L’état de droit vit des moments précaires

Prenant la parole à l’ouverture du premier Sommet francophone du Barreau de l’Ontario, le juge en chef de la Cour d’appel fédérale, Yves de Montigny, a affirmé que les événements récents au Sud de la frontière et dans d’autres pays démocratiques nous rappellent qu’il ne faut jamais rien tenir notre système d’état de droit pour acquis.

«Ici même au Canada, des propos inquiétants de la part de nos dirigeants sont venus remettre en question l’intégrité du système de justice.» Pour plus d’explications, il mentionne deux sources: une québécoise et l’autre ontarienne.

Il nous renvoie à la rentrée judiciaire du 4 septembre dernier, à Montréal, où la juge en chef du Québec a réprouvé les propos de ceux et celles qui cherchent à discréditer un juge sur la seule base de l’ordre de gouvernement qui l’a nommé.

Puis, il mentionne qu’en Ontario, les trois juges en chef ont senti le besoin de se prononcer sur la nécessité de défendre l’indépendance judiciaire le printemps dernier.

Selon lui, il ne s’agit pas ici de faire preuve d’alarmisme, car nos institutions démocratiques sont bien vivantes au Canada, et l’intégrité de notre système judiciaire fait l’envie du monde entier.



Mais, il nous faut rester vigilants. «Il ne faut pas craindre de dénoncer les dérapages dont nous ne sommes pas à l’abri, et qui peuvent, s’ils se multiplient, miner la confiance du public dans la capacité des tribunaux d’assumer les lourdes responsabilités que lui confère notre régime constitutionnel et sans lesquelles une démocratie digne de ce nom ne peut s’épanouir»