Cabinet Carney: retour du ministère des Langues officielles et 15 nouveaux visages

Un cabinet «plus petit et concentré»

Lors de son discours, le premier ministre Mark Carney a commencé par souligner que l’électorat canadien lui avait donné le mandat fort pour redéfinir une nouvelle relation économique et sécuritaire avec les États-Unis et construire l’économie «la plus forte du G7».

Il a l’intention de mettre en place une réduction des impôts d’ici le 1er juillet. Ses autres priorités comprennent le logement, la défense, la justice et l’immigration.

«Notre gouvernement va livrer son mandat pour le changement avec urgence et détermination. Nous allons le faire avec une nouvelle équipe, construite spécifiquement pour ça. Un cabinet plus petit et concentré que ceux des gouvernements précédents.»

Au moment de l’assermentation, le Parti libéral était à deux sièges d’une majorité. Mark Carney a dit vouloir travailler en collaboration avec tous les partis pour atteindre ses objectifs.

Selon Geneviève Tellier, Mark Carney a «réussi» une «démarcation claire» avec son prédécesseur, Justin Trudeau, en nommant ce Cabinet.