Nathalie Provost, «le combat d’une vie» pour le contrôle des armes à feu

En arrêtant de les enregistrer, ça a donné l’impression qu’il y avait des armes moins dangereuses. Or, dans les armes non restreintes – comme dans certaines armes restreintes –, il y a des armes de style d’assaut. La Ruger mini-14 qui a été utilisée le 6 décembre était une arme non restreinte, mais de style d’assaut. Ça n’a pas pris une minute pour tirer 30 balles dans ma classe, et six personnes sont mortes.

Le gouvernement Trudeau a adopté la stratégie de l’interdiction, et c’est une course à obstacles incroyable depuis son élection en 2015. On va de promesses à réalisations mineures, à fausses bonnes idées, à se séparer de ses responsabilités pour les donner parfois aux municipalités, parfois aux provinces.

Personne ne se bat pour la sécurité publique. On la tient pour acquise. Donc on ne manifeste pas, on n’appelle pas nos députés.

Les propriétaires d’armes, et particulièrement ceux impliqués dans le gun lobby, voudraient que les armes soient reconnues comme un droit au Canada. Ils parlent fort, manifestent devant les bureaux de députés.

Plusieurs députés pensent alors que la pensée populaire est pour les armes. Donc il faut que ceux qui, comme nous, se battent pour la sécurité publique, manifestent.