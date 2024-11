16 jours contre la violence: ateliers et conférences d’Oasis pour «réfléchir, apprendre et agir»

Écrire pour survivre

Dada Gasirabo a fait parvenir à l-express.ca un texte écrit par «N.T.», une survivant de violence conjugale et usagère des services d’Oasis:

J’écris pour laisser des traces,

Sur ce parchemin que le temps efface.

À 50 et plus, mes mains tremblent encore,

Mais mon âme s’élève, elle refuse la mort.

J’écris pour survivre jusqu’au matin,

Quand la nuit me noie dans son venin.

Chaque mot posé est une victoire,

Un cri de lumière contre le noir.

J’écris pour briser l’isolement,

Pour dire à celles qui souffrent en silence, lentement: «Vous n’êtes pas seules, le fardeau est lourd, mais vos voix sont des flèches, votre courage un atour.»

Oui j’écris

Tous les jours

Avec ou sans amour

J’écris pour les générations à venir,

Pour qu’elles sachent qu’il faut oser dire.

Ne pas se taire devant l’injustice,

Dénoncer la violence, braver l’artifice.

J’écris pour ne pas perdre mémoire,

Pour que mes plaies deviennent des histoires.

Elles soignent mon âme, elles pansent ma peau,

Elles portent l’espoir là où tout est chaos.

J’écris pour dénoncer ce système glacé,

Où la justice, souvent, reste voilée.

Les femmes brisées, leurs voix ignorées,

Face à des murs d’hommes bien ancrés.

J’écris pour éclairer ce rapport de force,

Entre l’ombre du pouvoir et l’amour qu’on endosse.

Les chaînes invisibles qui lient nos corps,

Les silences qu’on brise pour qu’ils se tordent.

J’écris pour donner de l’espoir, enfin,

Pour dire à toutes : « Vous n’écrivez pas en vain. »

Vos voix sont des flammes, vos mots des éclats,

Le feu renaît, même sous les pas.

Ainsi j’écris, et je continuerai,

Pour toi, pour elles, pour nos filles, pour nos garçons, pour demain, pour jamais.

J’écris pour vivre

J’écris pour rire

J’écris pour jouir

J’écris pour dénoncer

J’écris pour sensibiliser

J’écris pour honorer

J’écris pour espérer

J’écris pour ne plus craindre

J’écris pour vaincre