Violence : augmentation des appels d’urgence à Hamilton

«Jusqu’à ce que nous obtenions un réel changement en termes de violence envers les femmes, et en termes de réponse de notre société face à cette situation, nous nous retrouverons dans une situation où les femmes et les enfants continueront d’être en danger et cela n’est pas acceptable.»

Les Autochtones plus susceptibles d’être victimes de violence

«Les statistiques sur la violence envers les femmes autochtones sont alarmantes» a déclaré Erin Griver. Ces femmes et filles autochtones au Canada sont 12 fois plus susceptibles d’être assassinées ou de disparaître que leurs homologues non autochtones, et trois fois plus à risque de subir des violences.

«De plus, près de 63% d’entre elles ont déclaré avoir subi une forme de violence physique ou sexuelle au cours de leur vie. Cela contraste fortement avec environ 30% chez les femmes non autochtones. Ces chiffres révèlent une réalité à laquelle aucune communauté ne devrait être confrontée, une réalité qui devrait nous obliger tous à agir» ajoute Mme Griver.

En parallèle, la conférencière invitée, Sandi Montour, directrice générale des Ganohkwasra Family Assault Support Services, a souligné l’importance de soutenir les femmes autochtones dans leur lutte contre la violence.

Selon elle, il faut soutenir les efforts contre la violence fondée sur le genre en utilisant une approche respectueuse et culturellement informée. «Il faut savoir que l’expérience de la violence chez les femmes autochtones et le contexte dans lequel elle se produit diffère énormément de celle des femmes non autochtones.»