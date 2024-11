Nouveau départ et ambitions pour le Centre francophone de Hamilton

«L’apprentissage dans un CA, c’est le résultat qui vient avec le fait de passer du temps à s’écouter, à se comprendre et à trouver des solutions en groupe», a-t-elle souligné. Son discours était empreint de reconnaissance et de gratitude envers les membres du conseil d’administration et les bénévoles qui ont contribué au rayonnement du Centre.

L’Assemblée générale a été également marquée par l’arrivée de cinq nouveaux membres au conseil d’administration: un tournant important pour le Centre. Bien que le CFH bénéficie de l’expérience et du travail des anciens membres du conseil, cette nouvelle dynamique devrait apporter des idées fraîches et un regard neuf sur l’avenir de l’organisme.

Une panoplie d’activités

Marie-France Lefort a évoqué la sortie de la pandémie, un moment crucial pour les activités du CFH. «J’ai ressenti le retour des activités grand public comme un souffle d’air frais. Les spectacles à grand déploiement, les ateliers remarquables et les rencontres culturelles ont permis au CFH de retrouver sa place au cœur de la communauté.»

Pour elle, cette période de reprise a été marquée par une véritable renaissance des échanges sociaux et culturels, qui ont permis aux francophones d’Hamilton de se retrouver et de se rassembler.

L’année 2023-2024 en chiffres: 13 200 spectateurs et participants; 430 activités et événements; 48 artistes et conférenciers présentés; 110 bénévoles.