Qui fait quoi pour la St-Jean à Hamilton, Durham, York, Toronto

Les francophones des régions de Hamilton, York, Durham et Toronto auront des occasions de célébrer en musique le début de l’été et la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), fête des Canadiens-Français, au cours de la fin de semaine des 21-22 et 23 juin.

Hamilton

La FrancoFEST de Hamilton est de retour au parc Gage les 21, 22 et 23 juin. C’est l’activité annuelle phare du Centre francophone de Hamilton depuis plus de 40 ans, le plus gros événement de la péninsule.

Cette année, la FrancoFest accueille des artistes de la trempe de Samian, Mélissa Ouimet, Le Diable à Cinq, Wesli, Le FloFranco, DJ Unpier, ainsi que des acrobates et des chiens savants!

Durham

Les francophones de la région de Durham, rassemblés autour du COFRD, participent à la Fiesta multiculturelle d’Oshawa avec un pavillon canadien-français à la salle paroissiale du 384 avenue Hillside les vendredi 21 et samedi 22 juin.

Le groupe de musique traditionnelle Les Fils du Diable s’y produit le vendredi soir. Le pavillon canadien-français promet d’autres activités, des troubadours et de la cuisine.