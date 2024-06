COFRD: sept spectacles à l’agenda culturel 2024-25

Forte de son engagement dans les activités communautaires de la région de Durham et d’une expérience de plus d’une décennie dans le secteur des affaires, elle a eu l’occasion de collaborer étroitement avec Chantal Bazinet pendant six semaines, pour assurer une transition en douceur, tout en apportant sa propre vision au service de la mission de l’organisme.

De plus en plus de nouveaux arrivants dans la région

Boluwa Massina met en lumière l’arrivée d’immigrants en provenance de l’Afrique subsaharienne, d’Haïti et d’autres pays dans la région de Durham. «De plus en plus d’immigrants choisissent cette région pour y établir leurs racines», souligne-t-elle.

«Nous sommes reconnaissants du soutien financier de nos bailleurs de fonds, qui nous permet de répondre aux besoins variés des nouveaux arrivants, allant de l’établissement aux services d’emploi, en passant par les services juridiques et les activités culturelles», ajoute-t-elle.

Rôle important

Joanie Charron, membre du groupe Sugar Crush qui se produisait au lancement, mentionne à l-express.ca que la présence de structures telles que le COFRD dans le paysage culturel franco-ontarien revêt une importance capitale.

«Dans le milieu artistique en Ontario français, où les défis sont nombreux, le soutien des organismes communautaires comme le COFRD est indispensable. Cela permet aux artistes de progresser dans leur carrière et de se professionnaliser encore davantage», souligne-t-elle.