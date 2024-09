Oasis: les voix et voies des femmes restent à libérer

Parmi les formes de violence les plus fréquentes, 35% des femmes signalent des violences émotionnelles et psychologiques, suivies par des violences financières et économiques (20%). En termes de profil démographique, 63% des usagères sont des adultes, et 25% sont des jeunes.

Du côté du statut juridique, 29% des femmes sont des réfugiées acceptées, tandis que 18% sont des citoyennes canadiennes.

«Ces statistiques mettent en lumière les défis complexes et variés auxquels ces femmes sont confrontées et démontrent l’importance du soutien systémique pour répondre à ces besoins diversifiés», souligne Dada Gasirabo.

Des stastistiques positives

«L’année 2023-2024 a enregistré de bonnes statistiques pour Oasis, témoignant de l’efficacité de nos services», souligne la directrice générale.

Le service de soutien individuel a notamment traité 900 appels via Femaide, tandis que le counseling a permis de suivre 75 femmes à Toronto et 80 à Brampton. Les groupes fermés «Femmes honorables» ont rassemblé 36 et 40 participantes respectivement dans ces deux villes. Le programme pour les femmes immigrantes et réfugiées a apporté un soutien à 105 clientes.