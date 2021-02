Les nouvelles mesures de contrôle des armes à feu atteindront-elles leur cible?

Appuyer les jeunes à risque

En plus de resserrer la réglementation des armes d’assaut, le projet de loi permettrait à la Cour de confisquer les armes d’une personne jugée dangereuse pour elle-même ou autrui (système de «drapeau rouge»), renforcerait la lutte au trafic d’armes et financerait des initiatives de lutte aux gangs de rue et de soutien aux jeunes à risque.

Pour le criminologue Irwin Waller, les programmes d’intervention auprès des jeunes contribuent davantage à la réduction de la violence par arme à feu que les politiques restreignant l’accès aux armes de poing.

Jagmeet Singh estime pour sa part que «l’interdiction des armes à feu ne suffira pas à elle seule. Il faut voir si les programmes de lutte contre les gangs sont efficaces, mais il faut aussi garantir l’accès universel à des programmes sociaux solides, à des aides à la santé mentale, etc.»

S’attaquer aux causes

La bloquiste Kristina Michaud souligne cependant que «la santé est de juridiction provinciale, et c’est Québec qui doit mettre en place ce genre de programme. Ce qu’on demande, c’est que le fédéral transfère les fonds à Québec. L’expertise est là, ils vont pouvoir assurer des programmes de ce genre-là pour la santé mentale des jeunes.»

Selon le professeur Waller, «[l’important] ce sont les investissements qui s’attaquent aux causes, aux raisons pour lesquelles de jeunes hommes obtiennent et utilisent les armes de poing. Et on a beaucoup de connaissances aujourd’hui sur comment attaquer ces causes. S’il y avait des investissements adéquats à Toronto, on pourrait avoir d’ici deux à trois ans 50% moins d’homicides reliés aux armes de poing et aux gangs de rue qu’aujourd’hui.»