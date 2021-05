Les coups de crayon de Bado : 40 ans de caricatures

«Il fallait bien que je me présente aux lecteurs», lance-t-il avec un sourire en coin.

Le long parcours de Bado

Mais, la carrière de Bado n’a pas débuté au Droit. Originaire de Saint-Sauveur, dans les Laurentides, il grandit à Montréal. Bado a publié pour la première fois dans le journal anglophone Montreal Star.

«Avant de me retrouver dans les grands quotidiens, j’ai fait mes classes dans le journal étudiant du Cégep du Vieux Montréal», se rappelle-t-il. »À ma sortie de l’école, j’ai obtenu quelques contrats, ici et là, dont un avec L’Oréal. Celui-là, je ne me l’explique toujours pas…» [rires]

À l’automne 1971, le jeune Guy Badeaux s’envole pour l’Europe où il croisera le chemin de nombreux dessinateurs de renom dont Fred, le créateur de Philémon, un des fondateurs de Hara-Kiri et collaborateur à la revue Pilote.