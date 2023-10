Israël-Palestine: la solution à deux états devenue impraticable?

Résignation

La nouvelle attaque palestinienne contre Israël – aussi massive et imprévue que suicidaire – suscite l’horreur, mais aussi la résignation.

Israël va riposter par des frappes dix fois plus destructrices, comme à son habitude, et sûrement par une incursion ayant pour but d’éliminer le Hamas, qui règne sur Gaza.

Les Israéliens partent du principe (pas faux) qu’ils sont entourés de barbares qui ne comprennent que la force.

Depuis l’indépendance en 1948, chaque guerre ou campagne de terreur arabe a accrédité cette idée, a incité les Israéliens à verrouiller la Cisjordanie et Gaza, et a éloigné la perspective onusienne d’une paix durable entre ces deux nations mal imbriquées dans ce petit territoire.

La paix à deux états adjacents, ici, est de plus en plus utopique. Une solution à un seul état – Israël annexant officiellement Gaza et la Cisjordanie – est désormais préférable, et a l’avantage d’être praticable.