50e du drapeau franco-ontarien: belle participation malgré la pluie

Drapeau franco-ontarien
Des élèves transportant le drapeau franco-ontarien vers le mat de l'Hôtel de Ville de Toronto ce 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens. Photos et vidéo: Julie Merceur, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 27/09/2025 par Julie Merceur

Ce jeudi 25 septembre, plusieurs centaines de personnes vêtues de vert et blanc se sont réunies devant l’Hôtel de Ville de Toronto pour célébrer le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Organisé par l’ACFO Toronto, le rassemblement a été un succès malgré la pluie.

Des centaines d’élèves de nos écoles

Bien que le temps n’ait pas été très clément, la foule s’est quand même déplacée jusqu’à la place Nathan Phillips pour assister au lever du drapeau.

Les participants représentaient de nombreuses institutions francophones, dont une majorité d’élèves d’écoles élémentaires et secondaires de nos conseils scolaires Viamonde et MonAvenir.

La mairesse Olivia Chow, la conseillère municipale Alejandra Bravo (présidente du Comité consultatif sur les affaires francophones) et le député provincial Chris Glover ont également pris part à la cérémonie.

C’est Jean-Claude N’da, président de l’ACFO Toronto, qui a hissé le drapeau au mat protocolaire de l’Hôtel de Ville de Toronto, sous les chants d’enfants entonnant Mon beau drapeau.

Publicité
Drapeau franco-ontarien
Des représentants d’institutions francophones de Toronto.

Une célébration festive

Les participants, habillés aux couleurs du drapeau, brandissaient fièrement leurs bannières. Des drapeaux étaient distribués sur place.

Pour son 50e anniversaire, le lever de drapeau avait une dimension particulière. Il est le symbole de la vitalité de la communauté, a rappelé la cheffe du Bureau du Québec à Toronto, Marianna Simeone.

L’ambiance était résolument festive: les discours rappelaient l’importance historique de l’événement, et les chants d’élèves renforçaient le caractère collectif et symbolique de la journée.

Drapeau franco-ontarien
La mairesse Olivia Chow remettant à Jean-Claude N’da, président de l’ACFO Toronto, un certificat de reconnaissance de la Ville de Toronto.
Drapeau franco-ontarien
Une partie de la foule réunie devant l’Hôtel de Ville de Toronto pour le lever du drapeau franco-ontarien ce 25 septembre.
Drapeau franco-ontarien
Des jeunes vêtus de vert et blanc pour l’occasion.

Un même message: vitalité et résilience

Les interventions se sont succédé, mais toutes convergeaient vers le même message: célébrer la vitalité et la résilience de la communauté francophone.

Publicité

Tous ont partagé leur fierté d’être Franco-Ontarien, en rappelant l’histoire singulière de la communauté.

«Je suis fier de l’évolution de la communauté. Aujourd’hui, nous avons des célébrations dans toutes les grandes villes de l’Ontario», a déclaré Jean-Claude N’da, président de l’ACFO Toronto.

La jeunesse, présente en nombre, a été saluée comme la relève de la francophonie.

Drapeau franco-ontarien
Jean-Claude N’da, président de l’ACFO, s’adressant aux élèves d’écoles francophones de Toronto.
Drapeau franco-ontarien
Les élèves attendant le concert.
Drapeau franco-ontarien
Le rassemblement s’est terminé avec un concert de DJ Clembox et d’Amadou Kienou.

Des revendications politiques

Au-delà de la célébration, le drapeau s’est imposé comme le symbole des revendications politiques actuelles. Les intervenants ont rappelé la longue lutte pour les droits des francophones.

Jean-Claude N’da a interpellé directement la mairesse. «Madame la mairesse, nous vous aimons bien, mais nous voulons plus», lançant un appel pour que la foule scande «on veut plus».

Publicité

Il a plaidé pour davantage de financement des structures francophones et pour que le français devienne la deuxième langue officielle.

Olivia Chow a répondu en incitant les francophones à réclamer davantage de services en français, tout en proclamant le 25 septembre comme Journée des Franco-Ontariens à Toronto.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur