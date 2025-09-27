50e du drapeau franco-ontarien: belle participation malgré la pluie

Ce jeudi 25 septembre, plusieurs centaines de personnes vêtues de vert et blanc se sont réunies devant l’Hôtel de Ville de Toronto pour célébrer le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Organisé par l’ACFO Toronto, le rassemblement a été un succès malgré la pluie.

Des centaines d’élèves de nos écoles

Bien que le temps n’ait pas été très clément, la foule s’est quand même déplacée jusqu’à la place Nathan Phillips pour assister au lever du drapeau.

Les participants représentaient de nombreuses institutions francophones, dont une majorité d’élèves d’écoles élémentaires et secondaires de nos conseils scolaires Viamonde et MonAvenir.

La mairesse Olivia Chow, la conseillère municipale Alejandra Bravo (présidente du Comité consultatif sur les affaires francophones) et le député provincial Chris Glover ont également pris part à la cérémonie.

C’est Jean-Claude N’da, président de l’ACFO Toronto, qui a hissé le drapeau au mat protocolaire de l’Hôtel de Ville de Toronto, sous les chants d’enfants entonnant Mon beau drapeau.