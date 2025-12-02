Bado, un caricaturiste qui ne laisse personne indifférent

Bado, Les temps sont durs, caricatures, Ottawa, Éditions David, 2025, 120 pages, 29,95 $.
Publié 02/12/2025 par Paul-François Sylvestre

Bado exerce son métier de caricaturiste depuis plus de quarante ans au journal Le Droit. Sa renommée dépasse largement les frontières de la région d’Ottawa/Gatineau. Dans l’album Les temps sont durs, il réunit quelque cent dessins liés à l’actualité des dernières années.

Des frasques de Donald Trump aux tergiversations de Justin Trudeau et à l’arrivée de Mark Carney. De l’invasion de l’Ukraine à la destruction de Gaza. Des ratés du système de santé à ceux des systèmes informatiques. En passant par les défis de l’économie et les sonnettes d’alarme environnementales… Les traits d’esprit de Bado feront parfois sourire, parfois grincer des dents, mais ne laisseront personne indifférent.

Enjeux modernes

Les caricatures sont regroupées sous sept rubriques: Le monde, Le Canada, Le Québec, L’économie, L’environnement, La francophonie et La société. J’en présente une pour chacune d’elles.

Le monde. L’Étoile de David sur le drapeau d’Israël est composée de six bâtons d’allumettes sur un fond noir.

Le Canada. En s’inspirant de Lucy qui offre Psychiatric Help dans la bande dessinée Peanuts de Schulz, Bado campe Mélanie Joly qui offre ses conseils à 5¢. Elle dit que «le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a renforcé l’influence du Canada dans le monde… on se tourne vers nous pour obtenir des conseils sur la manière de traiter avec lui.»

Le Québec. Face à la présence accrue de clinique privées de santé au Québec, le fils demande: Papa, c’est quoi «faire place au privé»? Le père répond: C’est quand on est privé de place!

L’économie. Lorsque Trudeau rencontre les dirigeants des grandes chaînes d’alimentation en 2023, Bado présente le menu qui est servi: Œufs brouillés, Anguilles sous roche, Langue de bois, Dinde farcie, Salade habituelle aux avocats du diable, Pommes de discorde, Raisins de la colère.

L’environnement. Au sujet du zonage agricole, on voit un homme qui a indiqué ce qu’il sème: Apt., Condos, Supermarché…

La francophonie. Au sujet de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, on voit une voiture Mercedes C-32 arborant une feuille d’érable… mais sans roues.

La société. Le sport ne fait pas souvent l’objet d’une caricature. Ici, une femme explique à son mari qu’en plus des salaires modestes et des saisons plus courtes, les parties de la nouvelle ligue de hockey féminin dureront moins longtemps! Pourquoi donc? demande le mari. Réponse: il n’y aura pas de bagarres!

Plus de 10 300 dessins

En 44 ans, Bado a publié 10 300 caricatures. Certaines ont été reprises dans Le MondeThe New York Times et The Globe and Mail. Il est membre de l’association internationale Dessins pour la Paix, qui défend, avec humour, le respect des cultures et des libertés.

