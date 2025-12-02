Bado, un caricaturiste qui ne laisse personne indifférent

Bado exerce son métier de caricaturiste depuis plus de quarante ans au journal Le Droit. Sa renommée dépasse largement les frontières de la région d’Ottawa/Gatineau. Dans l’album Les temps sont durs, il réunit quelque cent dessins liés à l’actualité des dernières années.

Des frasques de Donald Trump aux tergiversations de Justin Trudeau et à l’arrivée de Mark Carney. De l’invasion de l’Ukraine à la destruction de Gaza. Des ratés du système de santé à ceux des systèmes informatiques. En passant par les défis de l’économie et les sonnettes d’alarme environnementales… Les traits d’esprit de Bado feront parfois sourire, parfois grincer des dents, mais ne laisseront personne indifférent.

Enjeux modernes

Les caricatures sont regroupées sous sept rubriques: Le monde, Le Canada, Le Québec, L’économie, L’environnement, La francophonie et La société. J’en présente une pour chacune d’elles.

Le monde. L’Étoile de David sur le drapeau d’Israël est composée de six bâtons d’allumettes sur un fond noir.

Le Canada. En s’inspirant de Lucy qui offre Psychiatric Help dans la bande dessinée Peanuts de Schulz, Bado campe Mélanie Joly qui offre ses conseils à 5¢. Elle dit que «le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a renforcé l’influence du Canada dans le monde… on se tourne vers nous pour obtenir des conseils sur la manière de traiter avec lui.»