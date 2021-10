Des timbres canadiens pour saluer cinq caricaturistes

Postes Canada lance des timbres spéciaux en l’honneur de cinq caricaturistes de presse légendaires afin de souligner leur contribution au journalisme, à l’humour et à l’art au pays.

Ces caricaturistes sont Serge Chapleau (La Presse), Brian Gable (The Globe and Mail), Terry Mosher (Montreal Gazette), Duncan Macpherson (Toronto Star) et Bruce MacKinnon (The Chronicle Herald).

On aurait pu ajouter Guy Badeaux (Le Droit, Francopresse).

Armés de crayons, d’encre et d’un esprit aiguisé, ces caricaturistes de presse ont illustré des problèmes complexes en une seule image et commenté avec pertinence d’importants événements sur la scène nationale et internationale.

Contestant souvent le statu quo et abordant de front des sujets controversés, leur travail a transcendé la politique et joué un rôle important dans la défense des libertés démocratiques canadiennes.