Les nouveaux arrivants sont-ils tolérés ou réellement acceptés?

«Depuis des années, il y a un mot que j’ai éliminé de mon dictionnaire: la tolérance [envers les nouveaux arrivants]», affirme Antoine Dérose, professeur au Collège Boréal et lauréat du Prix Intégration 2025 de la Fondation Sylvenie Lindor.

Pour lui, la distinction entre tolérance et acceptation est fondamentale. «Comme immigrants au Canada, nous acceptons les autres. C’est pour cette raison que nous devons être acceptés et non simplement tolérés.»

Il a développé ce propos lors la 7e édition annuelle du Forum multiculturel de la Fondation Sylvenie Lindor, le 20 décembre, à Toronto.

«La tolérance renvoie à une coexistence minimale, tandis que l’acceptation implique une reconnaissance réelle et égalitaire au sein de la société.»

Antoine Dérose souligne également l’importance de distinguer assimilation et intégration dans le parcours des personnes nouvellement arrivées.