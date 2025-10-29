À la découverte de nouveaux arrivants

Lamara Papitashvili, Une Terre, quatre visages
Lamara Papitashvili, Une Terre, quatre visages, roman, Ottawa, Éditions David, collection 14/18, 2025, 156 pages, 18,95 $.
Publié 29/10/2025 par Paul-François Sylvestre

Trouver sa place dans un nouveau pays pose souvent des défis. Elle-même issue de l’immigration, Lamara Papitashvili propose, dans Une Terre, quatre visages, les récits entremêles de quatre nouveaux arrivants adolescents, chacun avec son propre passé, ses espoirs et ses blessures.

Athéna a quitté la Grèce pour Toronto. Le Libanais Tarek s’est installé à Ottawa. Alex a suivi sa famille vietnamienne à Sudbury. Naomi a rejoint sa mère sénégalaise à Montréal. Entre déracinement, quête d’identité et espoir d’un nouveau départ, ces quatre adolescents suivront des trajectoires aussi chaotiques qu’émouvantes.

Nouvelle amitié

Une nouvelle amitié demeure bénéfique. C’est le cas d’Athéna avec Amy, deux filles bizarres, la première vivant dans un milieu pauvre, la seconde évoluant dans une famille très à l’aise. Elles peuvent compter sur la présence de leur père, «contrairement à 12% des pères d’enfants de Toronto qui ne le sont pas», précise la romancière.

En se fabriquant surtout une image des Canadiens différente de la sienne, Tarek ne s’entend guère avec eux, ne s’intègre pas. Sa mère lui dit: «Tu t’es refermé sur toi-même face à l’adversité d’un nouveau pays.» Résultat: deux ans après son installation au Canada, Tarek se sent toujours comme un étranger.

Je ne sais pas si c’était voulu ou non, mais Lamara Papitashvili s’est fait poétique lorsqu’elle écrit: «En onzième année, les notes au bulletin ne sont plus une rigolade. Or celles de Tarek sont en pleine dégringolade.» Belle rime.

Montagne d’émotions

À Sudbury, Alex fréquente Jessy, une personne non binaire que l’auteure désigne sous le pronom iel. Contrairement à Tarek, il s’intègre à pieds joints dans son nouveau pays, ne cherchant pas, loin de là, à vivre dans une bulle vietnamienne comme le fait sa mère.

La maman de Naomi s’est envolée vers Montréal pour des soins médicaux. Elle parraine la venue de sa fille et de son mari. Les retrouvailles sont difficiles car et la mère et la fille transportent une montagne d’émotions qu’il n’est pas facile de partager.

Retrouvailles à Toronto

Un épilogue permet de réunir les quatre adolescents à l’Université de Toronto.

En passant, c’est là où l’auteure étudie présentement en littérature comparée. Amy et Jessy sont aussi du nombre. À six, ils discutent, «certains heureux de commencer une nouvelle vie, d’autres anxieux à l’idée du changement, mais tous se remémorant leur périple d’un coin de la planète jusqu’à l’autre bout du monde».

C’est sans doute un cliché mais il importe de rappeler, comme le clame haut et fort Lamara Papitashvili, que ce qui fait la beauté du Canada, c’est l’union de gens issus de parcours différents. Son roman est d’ailleurs dédié «aux nouveaux arrivants».

Origines et expériences multiples

La romancière est issue d’une famille aux origines géorgienne, ukrainienne et russe. Parallèlement à l’écriture de romans, Lamara Papitashvili participe à l’émission littéraire mensuelle À échelle humaine sur les ondes de Radio-Canada. Elle anime également des ateliers de création littéraire pour adultes et adolescents.

Polyglotte, l’auteure a vécu en Géorgie, en Syrie, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et au Canada. Cela lui a permis d’enrichir son imaginaire avec diverses influences culturelles.

