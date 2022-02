Adieu, Staline! Un roman sur une gamme de mélodies

En 2017, Lamara Papitashvili a publié le roman Une adolescente en exil (Gref) sous le pseudonyme de Lamara Sagaradzé. Aujourd’hui elle nous offre, sous son vrai nom, une magnifique histoire intitulée Adieu, Staline! Le tout est inspiré de la fuite de son grand-père de l’URSS en 1932.

Ilia et Témour, deux jeunes hommes à l’aube de la vingtaine, ne voient pas d’avenir pour eux à Koutaïssi, leur petite ville de Géorgie. Ils décident de partir, dans l’espoir de trouver place sur un bateau vers l’Amérique.

Fuir Staline, une aventure dangereuse

C’est Ilia qui conçoit ce projet au début des années 1930. Témour suit son ami, «ce frère aux cotés de qui tout était possible». Sans ce pilier d’amitié et de force, il serait resté figé dans son ancienne vie.

Témour est le narrateur de cette aventure aux multiples rebondissements. Les épreuves physiques et morales minent leur voyage de la Géorgie au Liban, en passant par la Turquie et la Syrie. Ils sont parfois jetés en prison, souvent témoins de la violence bestiale des hommes.

La musique, personnage principal

Si Ilia et Témour sont les protagonistes du roman, on peut dire que la musique en est le personnage principal. Selon la situation, Témour entend des airs et en joue souvent. Le piano s’impose dans sa vie «comme un troisième poumon».