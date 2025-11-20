Le Collège Boréal intègre l’IA dans le cursus de ses étudiants

Avec l’Alberta Machine Intelligence Institute

IA, intelligence artificielle
En septembre, l'Amii a reçu des ministres et députés fédéraux intéressés à l'impact de l'intelligence artificielle. Photo: Amii
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 20/11/2025 par Soufiane Chakkouche

Le Collège Boréal vient d’annoncer son adhésion au programme de préparation de la main-d’œuvre à l’intelligence artificielle de l’Alberta Machine Intelligence Institute (Amii), une initiative nationale visant à renforcer les compétences en IA de plus de 125 000 étudiants chaque année.

En figurant parmi les 29 premiers établissements d’études postsecondaires du Canada ayant rejoint le consortium de développement des compétences en IA, annoncé par l’Amii le 29 octobre, le Collège Boréal devient le premier établissement francophone membre de ce consortium au pays.

Pénurie de talents

Le déficit dans ce domaine est flagrant et touche le monde entier et tous les secteurs.

Selon une étude récente publiée par ManpowerGroup, 74% des employeurs interrogés à travers le monde ont du mal à trouver des talents qualifiés pour s’adapter au changement technologique. Cette proportion monte à 77% pour le Canada.

intelligence artificielle, Collège Boréal
La pénurie de talents en IA dans le monde. Source: ManpowerGroup

Même constat du côté des employés ou futurs employés, à en croire Clay Lowe, gestionnaire du programme de Préparation de la main-d’œuvre à l’IA au sein de l’Amii.

Publicité

«L’évolution rapide de l’IA creuse un écart grandissant concernant les compétences de la main-d’œuvre, laissant les étudiants insuffisamment préparés pour un marché du travail de plus en plus influencé par l’IA. De nombreux établissements postsecondaires ne disposent pas encore d’une intégration complète des compétences en IA dans l’ensemble de leurs programmes.»

intelligence artificielle, Collège Boréal
Édouard Ratiarson.

L’adhésion à ce consortium s’apparente donc à une nécessité, comme l’explique l’homme derrière cette initiative, Édouard Ratiarson, gestionnaire du Centre de leadership et d’innovation pédagogique du Collège Boréal.

«Ce consortium est très important parce que les étudiants ont besoin d’être formés pour qu’ils soient confortables dans un monde où l’IA sera une demande de tous les jours de la part des employeurs.»

«On a choisi l’Amii parce que c’est un leader du domaine de l’IA au pays et ils sont dans ce domaine depuis très longtemps. De plus, ils sont très bien financés pour une telle initiative.»

Particulièrement utile dans le domaine de la santé

Édouard Ratiarson illustre son propos par l’application de l’IA dans le secteur de la santé. «Un étudiant en infirmerie, par exemple, devra consulter des documents de patients. Avec l’IA, il sera capable de consulter plus de documents en un temps plus court. Aussi, grâce à cet outil, il sera en mesure de recevoir des alertes automatiques concernant des risques comme ceux relatifs aux signes vitaux.»

Publicité
IA, intelligence artificielle
Événement d’introduction à l’intelligence artificielle pour les entreprises organisé par l’Amii au Platform Innovation Centre de Calgary le 5 novembre. Photo: Amii

Toutefois, le gestionnaire du Centre de leadership et d’innovation pédagogique tient à préciser que l’humain doit toujours être au centre de tous les processus faisant appel à l’IA.

L’infirmier doit alors être capable de vérifier la fiabilité de ces résultats fournis automatiquement par l’IA. «Il y a donc un côté interprétation, confiance et éthique qu’il doit comprendre et acquérir».

Des modules prêts à l’emploi

Par ailleurs, concrètement, l’objectif de ce consortium est de créer des modules prêts à être partagés avec les enseignants. Des ressources pédagogiques ont d’ores et déjà été développées dans ce sens et elles ont été testées sur 50 000 élèves du secondaire.

intelligence artificielle, Collège Boréal
Clay Lowe.

Cependant, la cible globale est bien supérieure à cela, comme le souligne Clay Lowe.

«Notre objectif principal est de rejoindre plus de 125 000 étudiants postsecondaires canadiens chaque année. Nous y parviendrons grâce à l’adoption généralisée du «Module 0», notre module fondamental d’initiation à l’IA, ainsi qu’au développement de 20 curriculaires avancés et spécifiques à différents programmes, d’ici l’été 2027.»

Publicité

«Pour nous, ces ressources sont gratuites. Notre rôle c’est de les adapter au contexte franco-ontarien pour les déployer dans nos huit campus de l’Ontario», ajoute Édouard Ratiarson.

Autrement dit, c’est au Collège Boréal qu’il revient de traduire ces ressources en français. Pour ce faire, Édouard Ratiarson avoue des bouts des lèvres que cette traduction sera faite à l’aide de l’IA, mais sous supervision et révision de l’humain.

Accéder à l’IA en français

«Il y a une grande chance que la révolution IA se fasse en anglais dans les grandes villes, c’est pour cela qu’on a endossé le rôle de s’assurer de donner accès à l’IA en français d’égal à égal, et ce en créant ces versions françaises à nos étudiants», explique Édouard Ratiarson.

IA, intelligence artificielle
Richard S. Sutton, boursier de l’Amii et titulaire de la chaire canadienne d’IA, est co-récipiendaire en 2025 du prix ACM A.M. Turing d’un million de dollars, «le prix Nobel de l’informatique», soutenu financièrement par Google. Photo: Amii

Et Clay Lowe de compléter: «En tant qu’établissement francophone, le Collège boréal souhaite jouer un rôle clé dans la traduction de nos ressources pédagogiques vers le français. Sa participation est essentielle pour atteindre notre objectif: garantir un accès équitable à l’éducation en IA pour l’ensemble des Canadiens.»

Quant à la question qui taraude beaucoup de gens, à savoir si l’IA remplacera un jour les enseignants, Édouard Ratiarson y répond sans hésiter: «la réponse est définitivement non, l’IA ne remplacera jamais l’enseignant. Ce que l’IA pourrait remplacer sont certaines étapes dans le travail pour donner plus de capacité de travail et d’analyse.»

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur