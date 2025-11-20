Le Collège Boréal intègre l’IA dans le cursus de ses étudiants

Le Collège Boréal vient d’annoncer son adhésion au programme de préparation de la main-d’œuvre à l’intelligence artificielle de l’Alberta Machine Intelligence Institute (Amii), une initiative nationale visant à renforcer les compétences en IA de plus de 125 000 étudiants chaque année.

En figurant parmi les 29 premiers établissements d’études postsecondaires du Canada ayant rejoint le consortium de développement des compétences en IA, annoncé par l’Amii le 29 octobre, le Collège Boréal devient le premier établissement francophone membre de ce consortium au pays.

Pénurie de talents

Le déficit dans ce domaine est flagrant et touche le monde entier et tous les secteurs.

Selon une étude récente publiée par ManpowerGroup, 74% des employeurs interrogés à travers le monde ont du mal à trouver des talents qualifiés pour s’adapter au changement technologique. Cette proportion monte à 77% pour le Canada.

Même constat du côté des employés ou futurs employés, à en croire Clay Lowe, gestionnaire du programme de Préparation de la main-d’œuvre à l’IA au sein de l’Amii.