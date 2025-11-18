Un million de citations pour Yoshua Bengio

L’expert québécois en intelligence artificielle Yoshua Bengio est devenu plus tôt cet automne la première personne à dépasser le million de citations dans le moteur de recherche Google Scholar.

Bien que la valeur réelle des diverses formes d’index de citations fasse l’objet de débats depuis longtemps, il n’en demeure pas moins que ce seuil du million témoigne de la poussée de croissance extrêmement rapide de l’intelligence artificielle, et plus spécialement de l’apprentissage automatique (machine learning), domaine dont Bengio est un des pionniers.

En fait, selon une compilation publiée par la revue Nature en avril dernier, sur les 10 articles scientifiques les plus cités depuis le début du 21e siècle, huit portaient sur l’apprentissage-machine.

Bengio est professeur au département d’informatique de l’Université de Montréal. Il a été récipiendaire depuis 10 ans de nombreux prix, dont le prix Turing en 2018, le plus prestigieux prix dans le domaine informatique, conjointement avec deux autres pionniers de l’IA, Geoffrey Hinton et Yann LeCun.

Quantité vs qualité

Aucun des classements de chercheurs ne fait consensus. Web of Science, Scopus et OpenAlex calculent les portées des individus différemment et en arrivent généralement à des totaux inférieurs à ceux de Google Scholar.