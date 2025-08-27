ADOPT – IA Lab veut encadrer l’intelligence artificielle en milieu scolaire

Accompagner, diffuser, outiller, partager et transformer les milieux scolaires avec l’intelligence artificielle (IA), c’est ce qui se cache derrière l’acronyme ADOPT – IA Lab, soutenu par l’Université de l’Ontario français (UOF) grâce au fonds de recherche du corps professoral. Il est question d’un laboratoire de recherche destiné à l’étude d’une adoption optimale de l’usage de l’intelligence artificielle générative (IAG).

C’est lors d’une rencontre virtuelle organisée le 25 août, qui a réuni plus de 70 enseignants, chercheurs, conseillers pédagogiques, étudiants ou simples curieux en matière d’intelligence artificielle en éducation, qu’ADOPT – IA Lab a levé le voile sur le contenu de son site internet.

Objectif déclaré: accompagner les membres du secteur éducatif franco-ontarien dans l’élémentaire et le secondaire à l’utilisation de l’IAG.

«À travers ce laboratoire, nous voulons répondre à plusieurs priorités urgentes auxquelles font face les écoles élémentaires et secondaires de langue française en Ontario», déclare Alice Fomen, professeure adjointe à l’UOF et spécialiste en technologies éducatives.

L’Ontario à la traîne

Il faut dire que le sujet vaut son pesant d’or en Ontario. En effet, selon cette spécialiste, la province enregistre un grand retard dans le domaine.