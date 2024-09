L’intelligence artificielle menace-t-elle la création littéraire?

Selon elle, le manque de transparence et d’éthique des textes produits par l’IA, entre autres, est problématique. «L’intelligence artificielle a été entraînée avec des textes qui ont été créés par des auteurs et des autrices sans qu’on le sache et qu’on soit dument rémunéré pour ce travail-là.»

L’autrice franco-ontarienne n’est pas la seule à critiquer cet aspect, Paul Bossé souhaite aussi voir plus de structure et de morale dans ce domaine qui ressemble «un peu au Far West».

En tant qu’écrivain, poète et cinéaste, Paul Bossé travaille quotidiennement avec des archives. Aujourd’hui, des personnes sont capables de créer de fausses images avec l’intelligence artificielle générative. «J’ai très peur du moment où les archives ne seront plus fiables du tout», s’attriste-t-il.

Les limites de l’intelligence artificielle

Pour Marie-Josée Martin, même si l’intelligence artificielle est capable d’écrire, «il ne faut pas s’attendre à ce que les machines fassent de la littérature. La créativité demeure pour l’instant vraiment une qualité humaine».

L’écrivaine rappelle que le développement de la créativité n’arrive pas du jour au lendemain.