Réglementer l’intelligence artificielle: se concentrer sur les risques réels et non hypothétiques

Quand l’IA dit des faussetés

La plus grosse préoccupation est sans doute le risque posé par la désinformation:

La technologie rend plus facile de produire davantage, et de façon plus convaincante, de faux textes, de fausses photos et de fausses vidéos. Ces faussetés peuvent, par exemple, influencer des élections, ou miner la capacité de gens à faire confiance à quelque information que ce soit, avec le potentiel de déstabiliser les sociétés.

Si ces compagnies sont sérieuses quant à leur volonté d’éviter ou de réduire ces risques, elles doivent mettre l’éthique, la sécurité et la responsabilité au coeur de leur travail. À l’heure actuelle, elles semblent réticentes à le faire.

Les éditoriaux de la revue britannique Nature ne sont pas signés, comme c’est la tradition dans la presse anglophone. Mais elles reflètent l’opinion de «l’équipe éditoriale» et sont traditionnellement vues comme une prise de position de la revue, depuis sa naissance en 1869.

Pour la transparence

Le texte s’achève par un appel à une plus grande transparence de la part des compagnies. Elles pourraient par exemple soumettre l’ensemble de leurs données à un organisme réglementaire, de la même façon que les compagnies pharmaceutiques doivent soumettre leurs données si elles veulent pouvoir vendre leurs médicaments. Pour cela, il faudrait que les gouvernements mettent en place un tel organisme de régulation.