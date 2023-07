Pas encore de solutions aux faussetés de l’intelligence artificielle

Développer un meilleur esprit critique

Interrogé un mois plus tard par le Washington Post, l’expert en IA Geoffrey Hinton, qui a récemment démissionné de Google pour pouvoir, dit-il, parler plus ouvertement de ses inquiétudes à l’égard de cette nouvelle technologie, prédit qu’on «ne se débarrassera jamais» du problème spécifique des «hallucinations».

Pour Sébastien Gambs, du département d’informatique de l’Université du Québec à Montréal, dont un des champs de recherche est l’éthique de l’IA, la solution n’est en fait pas du côté des informaticiens, mais du côté du politique et de la vulgarisation. Il va falloir «sensibiliser les gens au fait qu’un agent conversationnel n’est pas une source d’information fiable et vérifiée».

Et la tâche, admet-il, ne sera pas facile, en raison de «la qualité du texte produit». Jusqu’à récemment, «on voyait que ce n’était pas un humain qui avait écrit. Aujourd’hui, on n’arrive pas à différencier.» La solution, pour lui, résidera donc dans le développement d’un meilleur esprit critique des gens et leur «sensibilisation à la fausse info».

Des garde-fous pour agents conversationnels

On pourrait en théorie installer des garde-fous:

Obliger par exemple le robot à fournir des références, ce qui permettrait au moins de juger si la source de son info est crédible.

Ajouter du code informatique qui l’obligerait à insérer dans son texte un avertissement lorsqu’il n’a pas une confiance absolue dans son info —autrement dit, aux références fictives de l’avocat, il aurait ajouté «je ne suis pas sûr de mes exemples».

Le programmer pour qu’il s’appuie sur plus d’une source lorsqu’il s’agit d’une information nominative (nom, date de naissance, référence juridique ou scientifique, etc.), mais c’est un effort qui aura peu de valeur s’il se contente de deux sources tout aussi peu fiables l’une que l’autre.

Le programmer pour qu’il ne s’appuie que sur des sources fiables, mais cela supposerait une réglementation qui fasse consensus à l’international sur la façon de «catégoriser» les sources en question.

Au final toutefois, aucune de ces actions ne garantirait le résultat, puisqu’en bout de ligne, ces générateurs de textes continueront de prédire ce qui leur semble la séquence de mots la plus probable, sans avoir la capacité de distinguer le vrai du faux.