Comment intégrer l’intelligence artificielle à l’université

De plus, il rappelle qu’il y a peu de personnes qui produisent un travail plagié, et qu’il faut aussi faire confiance à la grande majorité qui souhaite étudier et développer ses compétences.

Si les professeurs autorisent les étudiants à manipuler l’intelligence artificielle, ils ont la responsabilité «d’accompagner les étudiants et de les former à son usage responsable, parce qu’un étudiant ou une étudiante ne sait pas comment l’utiliser», précise Banafsheh Karamifar. Pour pouvoir transmettre un usage éthique de l’intelligence artificielle, il faut «l’intégrer dans la pratique pédagogique».

Les étudiants doivent donc s’informer, se familiariser et développer leurs connaissances pour une utilisation éthique et responsable de la technologie afin de comprendre les risques et les bénéfices, ajoute Emmanuelle Marceau.

La professeure titulaire de l’Université de l’Alberta à la faculté Saint-Jean et spécialiste en technologie éducative et en évolution des technologies du numérique, Martine Pellerin, raconte avoir déjà donné à ses étudiants la tâche de documenter leurs utilisations et de porter un regard critique sur cette nouvelle technologie.

De son côté, l’Université d’Ottawa a mis en place des cours d’éthique et d’intelligence artificielle au sein des programmes de Génie pour former les étudiants à la littératie, informe Banafsheh Karamifar.