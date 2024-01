Les ressources humaines dans la mire de l’intelligence artificielle

Cela donne une gestion plus instantanée, plus interactive (rétroaction en temps réel à l’employé), mais aussi plus opaque: «quelles données et pour quelle finalité?».

C’est pour cela que se pose l’enjeu du consentement libre et éclairé. «Si cela fait partie des conditions pour pouvoir travailler, on peut se questionner sur la qualité du consentement. Même les employeurs ne connaissent pas toujours la quantité d’informations personnelles recueillies et les conséquences de la possibilité de croiser ces informations», assure M. Pelletier.

Pratiques discriminatoires?

Ainsi, lors du processus d’embauche, les outils de l’IA permettent un système plus rapide de classement des CV et des entrevues… mais probablement biaisé!

Même si l’ultime décision revient au gestionnaire, le premier tri effectué par l’algorithme «reste très controversé», pense le conseiller. Ces technologies de reconnaissance faciale et de détection des émotions «ne sont pas fiables et cela peut encourager des pratiques discriminatoires».

Ainsi, l’algorithme peut écarter des candidatures issues de certains quartiers par simple choix de codes postaux. Et c’est sans oublier des biais cachés dans la conception même de ces outils, qui ont déjà été dénoncés pour avoir entraîné des choix racistes, sexistes et non inclusifs.