L’intelligence artificielle au service de la francophonie

«Les Américains et les Chinois développent leurs systèmes d’intelligence artificielle, et le Canada est à la même hauteur», dit-il. «Je veux que les francophones, les francophiles, les franco-curieux et les franco-queers soient vus par l’intelligence artificielle.»

«Étant francophone en situation minoritaire, je veux avoir accès aux cultures francophones», ajoute le Franco-Albertain. «Mais aussi la culture francophone de mon coin, pas seulement de France ou du Québec. C’est très important d’avoir le noyau au Québec, mais il faut aussi que nos communautés à l’extérieur du Québec rayonnent et s’épanouissent avec l’appui de l’IA.»

Néanmoins, le ministre fait une mise en garde: il faut se servir d’une IA responsable, et non d’une IA qui «veut accélérer l’assimilation ou augmenter la mésinformation et la désinformation».

«Il faut s’en servir pour le bon et pas pour le mal», conclut-il.

Le député conservateur Joël Godin, président de la Commission des affaires parlementaires de l’APF, rappelle que la Section canadienne de l’Association a déposé des rapports liés à la désinformation ainsi qu’à la protection de lanceurs d’alerte.