Ottawa: le français au cœur d’une session parlementaire tendue

Critiquant la «lenteur» du Conseil du Trésor, Niki Ashton affirme qu’«un projet de loi n’est pas assez». «On doit s’assurer d’un financement stable à long terme.»

Darrell Samson espère que la réglementation se fera «plus tôt que plus tard».

«J’aimerais qu’on puisse procéder aussi rapidement que possible, car on a besoin de ces outils-là, dit-il. Ça vaut quoi d’avoir des outils si on ne peut pas les utiliser? Mettons-nous à la tâche, livrons la marchandise et passons à l’action.»